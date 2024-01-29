Токио, 29 января, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Японское аэрокосмическое агентство JAXA восстановило работу лунного модуля SLIM, сообщается 29 января на странице агентства в соцсети Х.

Japan Aerospace Exploration Agency

«Вчера (28 января) вечером нам успешно удалось установить связь со SLIM и возобновить работу!» — говорится в сообщении.

Там добавили, что сразу после установления контакта была проведена съёмка с помощью специальной спектроскопической камеры.

Агентство также опубликовало изображения поверхности Луны, которые удалось получить.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января JAXA заявило о посадке на Луну первого исследовательского модуля SLIM. Отмечалось, что модуль сел в районе лунного кратера Сиоли на видимой стороне естественного спутника Земли.

Позднее в этот же день JAXA сообщило о проблемах с генерацией солнечной энергии у SLIM. Ввиду этого агентство отдало приоритет сбору данных на поверхности Луны.

Аппарат был отправлен на Луну с целью отработки технологии высокоточной посадки в пределах 100 метров от запланированной точки. 25 января JAXA сообщило, что аппарат произвёл посадку на поверхности Луны с точностью 55 метров.