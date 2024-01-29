Москва, 29 января, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ поразили скопления живой силы и техники ВСУ у населённых пунктов Работино и Юрковка на запорожском направлении. Об этом 29 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино и Юрковка Запорожской области», — сказал Конашенков.

Он добавил, что за сутки ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 29 января Конашенков сообщил, что украинская армия потеряла за сутки на донецком направлении до 210 военных, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира». Подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка и Переездное в ДНР.