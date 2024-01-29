Москва, 29 января, 2024, 13:20 — ИА Регнум. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 280 бойцов на краснолиманском направлении. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 29 января на брифинге.

Иван Родионов/РИА Новости

По данным ведомства, бои шли в районе села Ямполовка в ДНР и посёлка Червоная Диброва в ЛНР. Подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ.

В результате российские военные, отметил Конашенков, улучшили положение по переднему краю.

«Потери противника составили до 280 военнослужащих, танк и три автомобиля», — сказал представитель Минобороны.

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