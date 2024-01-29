Москва, 29 января, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла за сутки до 210 военных на донецком направлении. Об этом 29 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка и Переездное в ДНР.

Кроме того, ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Клещеевки и Красного в ДНР.

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