Стамбул, Турция, 29 января, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Дипломаты уточняют личность гражданина России, задержанного по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле. Об этом 29 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство РФ.

ТАСС/ EPA/ERDEM SAHIN

Отмечается, что, согласно заявлению турецких властей, задержано 47 человек, подозреваемых в причастности к нападению, среди них двое иностранцев.

«Один из них, как было заявлено, является гражданином России. Информация о его личности уточняется, запрашивается доступ к нему консульского сотрудника», — сообщили в дипмиссии.

Как передавало ИА Регнум, 28 января в Стамбуле в результате нападения на католическую церковь Санта-Мария в районе Сарыер погиб человек, ещё несколько получили ранения. Нападение произошло днём во время службы. В церковь ворвались двое в масках и застрелили человека.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что двое подозреваемых в совершении нападения на католическую церковь в Стамбуле — иностранцы, один из которых — гражданин Таджикистана, другой — гражданином РФ. По его словам, предположительно, они являются членами ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).