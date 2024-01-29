Москва, 29 января, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Актёр Дмитрий Певцов 29 января прокомментировал ИА Регнум появившиеся сообщения о том, что он стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками ФСБ.

Известия/Александр Казаков Актёр Дмитрий Певцов

«Не знаю ничего про это», — сказал актёр.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что неизвестные злоумышленники написали актёру в мессенджер, заявив, что он рискует потерять свои накопления, а потому должен перевести средства на надёжный счёт.

По этим данным, Певцов якобы перевёл деньги мошенникам, а правоохранители позднее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ведётся поиск злоумышленников, а актёру напомнили о необходимых мерах безопасности, отмечалось также в сообщении.

Ранее в январе 2024 года осведомлённый источник сообщил ИА Регнум, что жена бывшего губернатора Московской области Бориса Громова Фаина перевела мошенникам более 2 млн рублей. Женщину убедили, что её деньги пытаются украсть неизвестные. Сумма похищенных денег могла быть и больше, но в ситуацию вмешались сотрудники банка, рассказал источник.

Также в январе 2024 года источник ИА Регнум сообщил, что мошенники пытались похитить 6 млн рублей у вдовы учёного Льва Галкина, который занимался разработками для оборонной промышленности. Звонки начались через две недели после смерти Галкина. «Сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ» пытались убедить женщину, что на её имя были оформлены кредиты и средства могут быть отправлены на Украину, после чего её могут обвинить в государственной измене. Вдова Галкина обратилась в полицию, при этом мошенники продолжали присылать ей сообщения с угрозами.