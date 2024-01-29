Москва, 29 января, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе специальной военной операции трём полкам и двум бригадам, которые получили наименование гвардейских. Об этом военное ведомство сообщило в Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости

Среди отличившихся в зоне СВО — подразделения 1429-го мотострелкового полка, которые поддерживали боевые действия соединений и частей 58-й общевойсковой армии, говорится в сообщении.

«Они уничтожили большое количество бронетехники, миномётных расчётов и артиллерийских систем противника. С началом контр­наступления ВСУ личный состав полка стойко и мужественно держал оборону в районе населённого пункта Работино, отразил многочисленные атаки противника, удержал занимаемые позиции. За отвагу и самоотверженность, проявленные при проведении специальной военной операции, 450 военнослужащих полка удостоены государственных наград», — сообщило военное ведомство.

Также наименование гвардейского получил 1430-й мотострелковый полк, который выполнял боевые задачи на запорожском направлении спецоперации, добавило Минобороны.

«Личный состав оборудовал мощную эшелонированную систему инженерных заграждений, упорным удержанием оборонительных рубежей и позиций, непрерывным огневым поражением, дерзкими действиями разведывательных и штурмовых групп отразил многочисленные атаки противника и не позволил ему продвинуться вперёд. За героизм, храбрость и мужество, проявленные в ходе проведения СВО, 320 военнослужащих полка награждены орденами и медалями», — говорится в сообщении.

Военные 2-го полка РХБЗ в ходе СВО поддерживали действия штурмовых групп, успешно выполняли задачи по постановке аэрозольных завес в районах сосредоточения при форсировании российскими войсками водных преград, добавило ведомство. Этот полк также получил звание гвардейского.

«За доблесть, отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации, государственных наград удостоили 175 военнослужащих», — добавили в Минобороны.

Бойцы 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, получившей наименование гвардейской, на авдеевском направлении освободили десять населённых пунктов, сообщило военное ведомство.

«В ходе ожесточённых боёв у Сватово выбили подразделения ВСУ с занимаемых рубежей и более трёх недель успешно обороняли их. Государственных наград и знаков отличия удостоены 1300 военнослужащих бригады», — говорится в тексте.

Минобороны добавило, государственных наград удостоен личный состав 1-й мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты, которая получила наименование гвардейской.

«Личный состав с первых дней специальной военной операции с честью выполняет воинский долг. За отличия, проявленные при выполнении боевых задач, отвагу и мужество 125 военнослужащих бригады награждены орденами и медалями, а лейтенанту В. В. Беликову присвоено звание Героя Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России наградило орденами Мужества солдат инженерных войск, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений в зоне СВО в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского в Москве. Во время торжественной церемонии вместе с бойцами в зале присутствовали их родные. Награды военнослужащим вручил временно исполняющий обязанности начальника инженерных войск ВС РФ генерал-майор Иван Полтев.