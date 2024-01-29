Пермь, 29 января, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в пермском «Ё-баре» 26 января не состоялся, сообщил 29 января представитель заведения.

Евгений Стукалин/ТАСС Алексей Кортнев

«Концерта в баре 26 января не было», — сказал он «РИА Новости», отказавшись от дальнейших комментариев.

Концерт певца в пермском «Ё-баре» анонсировали ещё в октябре 2023 года, однако решение о проведении концерта раскритиковали местные Telegram-каналы. В частности, в публикациях отмечалось, что организаторы мероприятия в Перми в курсе политических взглядов Кортнева.

Как передавало ИА Регнум, ранее назначенный на 22 января концерт лидера «Несчастного случая» был отменён в Ростове-на-Дону. О причинах отмены не сообщалось.

Кроме того, в марте 2023 года выступление Кортнева запретили власти удмуртского города Воткинска. Музыкант должен был выступить на концерте-семинаре «Учучуду Music Weekend» в качестве приглашённой звезды. Отмечалось, что отмена выступления может быть связана с критическим отношением Кортнева к специальной военной операции России на Украине.

Также сообщалось, что концерт Кортнева в Новосибирске, который должен был состояться 15 февраля, был сорван: сначала в здании клуба отключили электричество, потом поступил звонок о возгорании. Telegram-каналы писали, что позднее лидера группы задержали представители органов правопорядка, поскольку музыкант якобы показал средний палец сотруднику полиции.

В отношении него возбудили дело об оскорблении представителя власти. Позднее Кортнев публично извинился перед новосибирским полицейским за инцидент. Музыкант заявил, что был очень раздосадован и в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, за что приносит извинения.

На сайте группы «Несчастный случай» указано, что в начале февраля концерты коллектива состоятся в Канаде, потом в США.