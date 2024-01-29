Санкт-Петербург, 29 января, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Англосаксы не прекратят прокси-войну против России и после горячей фазы конфликта на Украине. Об этом 29 января заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Известия/ Кристина Кормилицына Николай Патрушев

Он отметил, что 27 января торжественно отмечали 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Неоднократно враг приходил с огнём и мечом на нашу землю. И сейчас США, НАТО и их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наёмников ведут прокси-войну против нашего народа и государства, которую англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием горячей фазы конфликта на Украине», — сказал Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что стране нужно «полностью осознавать» опасность прямого военного конфликта с Россией. По его мнению, в связи с этим стране необходимо вооружаться и укреплять армию.

В ноябре 2023 года президент Чехии Петр Павел назвал Россию главной угрозой для Европы. По его словам, все армии стран — участниц ЕС готовятся к возможности серьёзного военного конфликта на территории Европы.

Президент России Владимир Путин 17 декабря 2023 года назвал полной чушью утверждения о якобы возможном нападении России на НАТО. Он также назвал фигурой речи такие заявления американского лидера Джо Байдена.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 декабря заявил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО. Дипломат уточнил, что это западные страны делают из России противника.