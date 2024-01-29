Кисловодск, Ставропольский край, 29 января, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Мэр Кисловодска Евгений Моисеев распорядился заменить цитату американского танцовщика Михаила Барышникова, размещённую на стене новой хореографической школы. Об этом он написал 28 января в Telegram-канале.

e83/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Михаил Барышников

По словам главы города, после репортажей о завершении строительства новой школы он получил много откликов в Сети. К своему сообщению Моисеев прикрепил фотографию с цитатой Барышникова: «Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных, я стараюсь танцевать лучше самого себя».

Мэр сообщил, что выясняет обстоятельства появления на стене слов «человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего её, наших парней-героев».

Моисеев добавил, что уже поручил заменить цитату на «слова одного их наших гениев, настоящего патриота родной земли». Барышникову он посоветовал встать на защиту родной страны вместе с её президентом.

Артист балета Михаил Барышников в 1974 году принял решение не возвращаться в СССР. В это время он находился в Канаде на гастролях. Позже артист уехал в США, выступал в Нью-Йорке, снимался в кино. Барышников заявлял, что не испытывает ностальгии по России и не собирается возвращаться.

Как сообщало ИА Регнум, в 2017 году Барышников получил гражданство Латвии. В парламенте страны заявили, что гражданство артисту предоставили за особые заслуги перед государством.