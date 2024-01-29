* (признан в России НКО-иноагентом и запрещённой экстремистской организацией)

Москва, 29 января, 2024, 12:42 — ИА Регнум. В Москве Басманный суд заочно арестовал сотрудников ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш (все трое признаны иноагентами) и Анну Бирюкову (признана иноагентом, а также внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш и Анну Бирюкову. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ», — сообщили в суде.

Отмечается, что Мария Певчих обвиняется в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ, а также в вандализме (ч. 3 ст. 282.1, пп. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3, ч. 2 ст. 214 УК РФ соответственно). Низовцеву и Ярмыш также вменяются организация экстремистского сообщества и распространение ложных сведений о ВС РФ. Бирюкову же обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 282.1, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря МВД РФ объявило в розыск главу ФБК Певчих по уголовной статье.

До этого, 5 мая, Минюст РФ внёс Певчих в реестр иноагентов. В ведомстве отметили, что она распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа России, публично поддерживала введение мер ограничительного характера в отношении представителей государственной власти РФ, призывала к свержению действующей власти в стране.

Вместе с тем 16 ноября прошлого года Басманный суд заочно назначил бывшему заместителю министра энергетики России Владимиру Милову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) восемь лет колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах.

Басманный суд тогда обвинил бывшего замминистра в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

Суд также лишил Милова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, сроком на четыре года.