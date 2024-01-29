Москва, 29 января, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Трубу с горячей водой прорвало в подъезде жилого дома в Москве, пострадал один человек. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл по адресу улица Шоссейная, 27, в столичном районе Печатники. Один из подъездов буквально затопило кипятком, рассказал источник. По словам собеседника агентства, войти или выйти из подъезда было невозможно. Один человек получил ожоги ног. Его госпитализировали. Подробности и причины случившегося выясняются.

16 января сообщалось, что в Нижнем Новгороде 12 человек, в том числе двое детей, получили ожоги ног из-за прорыва трубопровода. На улице Студёной лопнула 700-миллиметровая труба, в результате чего кипяток хлынул наружу. В зону поражения попали несколько человек. Их доставили в больницу с ожогами ног 1–2-й степени.