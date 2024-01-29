Владивосток, 29 января, 2024, 12:27 — ИА Регнум. В Приморском крае обнаружены части туши краснокнижного амурского тигра, возбуждено уголовное дело. Об этом 29 января сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

РЕН ТВ

Отмечается, что части амурского тигра нашли сотрудники охотнадзора утром 27 января в лесном массиве около села Ясеневый Пожарского района.

«По результатам осмотра места происшествия обнаружены и изъяты голова, хвост, лапы и шкура тигра, отделённые, предположительно, ножом», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что признано законным возбуждение уголовного дела по ч.1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконная добыча, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ»).

Амурскому тигру было пять лет. Двое неизвестных выстрелили животному под лопатку из гладкоствольного ружья, после чего добили ударом по голове тяжёлым предметом. Сразу после того, как хищника застрелили и расчленили, они скрылись с места происшествия.

Как передавало ИА Регнум, в начале января на трассе «Уссури» в Бикинском районе Хабаровского края нашли истощённую тигрицу. Её доставили к специалистам, но те спасти животное не смогли. Внешних ранений и переломов у тигрицы не было.

В декабре 2023 года специалисты охотнадзора отловили тигра, терроризировавшего жителей посёлка Лермонтовка Бикинского района в Приморье. Хищник открыл охоту на собак и постоянно приходил в посёлок за новой добычей.