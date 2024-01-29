Москва, 29 января, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Порядка 10 тыс. заявок подано на участие в электронном голосовании на выборах президента РФ. Кроме того, 2,5 тыс. заявок зарегистрировано через систему «Мобильный избиратель», заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова 29 января в ходе заседания комиссии.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Она уточнила, что на утро 29 января было подано около 12,5 тыс. заявлений, включая 2,5 тыс. заявок о голосовании по месту нахождения.

«12,5 тыс. заявлений, из них 10 тыс. — это на электронное дистанционное голосование и 2,5 тыс. — о голосовании по месту нахождения», — сообщила Памфилова, добавив, что приём заявок по электронному голосованию продолжится до 11 марта.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Центризбирком РФ проинформировал, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года пройдёт в 29 регионах страны.

По словам Памфиловой, в онлайн-голосовании смогут принять участие 38 млн избирателей.

ЦИК 29 января зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства.

В этот же день в качестве доверенных лиц Путина ЦИК зарегистрировал ещё 198 доверенных лиц. Всего их число составило 544 человека. В первую часть списка вошли 346 человек, в том числе член СПЧ и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, дирижёр Юрий Башмет, актёр Сергей Безруков, музыкант Игорь Бутман, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер и другие.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

В этом году в президентских выборах примут участие четыре новых региона России — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. На этих территориях, прилегающих к Украине, действует военное положение.