Москва, 29 января, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после распыления жидкости из перцового баллончика в центре Москвы в лица трём полицейским, сообщили 29 января в пресс-службе столичного главного управления СКР.

Иван Шилов ИА Регнум

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 28 января мужчина, находясь около входа в одну из гостиниц на улице Охотный ряд, распылил в лица трёх полицейских содержимое перцового баллончика. После он толкнул одного из правоохранителей.

Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение, вину мужчина признал. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, добавили в СК.

Как передавало ИА Регнум, 24 января на западе Москвы мужчина напал с ножом на сотрудника патрульно-постовой службы, когда полицейский попытался проверить у него документы. Сотрудник правоохранительных органов был ранен в ногу.

Нападавшим оказался 26-летний житель Московской области. Его задержали в Харьковском проезде и доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.