Москва, 29 января, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Правительство России в целом поддержало законопроект, запрещающий в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его вдову с работы, говорится в официальном отзыве кабмина.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом его доработки», — сказано в отзыве, который передаёт ТАСС.

Сейчас к ветеранам боевых действий приравнены в том числе и участники специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») и сенатор Дмитрий Перминов в сентябре внесли в Госдуму проект закона о запрете увольнять вдову ветерана боевых действий в течение одного года с момента его гибели.

Президент России Владимир Путин ранее призвал обеспечить равными правами всех участников специальной военной операции на Украине независимо от их статуса — кадровых военнослужащих, добровольцев, заключивших контракты, мобилизованных и сотрудников правоохранительных органов.

Российский лидер также отмечал важность поддержки в полной мере семей военнослужащих — участников спецоперации. Он призвал не жадничать в вопросах поддержки семей участников СВО.