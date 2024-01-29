Якутск, 29 января, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Самолёт, выполнявший рейс по маршруту Харбин — Якутск, совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика пожара в багажном отсеке, сообщили в оперативных службах. Пассажиры были эвакуированы.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Поступила информация о том, что у воздушного судна Sukhoi Superjet 100, следующего по международному маршруту Харбин КНР — Якутск РФ, сработал датчик пожара в багажном отсеке», — сообщили в управлении МЧС по Якутии.

Самолёт совершил посадку в аэропорту Якутска. Тридцать пассажиров и девять членов экипажа были эвакуированы. Сотрудники экстренных служб находятся на месте происшествия. Открытого огня они не обнаружили, но выявили «слабый запах дыма», информация о случившемся уточняется, сообщили в управлении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 28 января самолет Airbus A321, выполнявший рейс из Стамбула в Эр-Рияд, совершил аварийную посадку в Анталье из-за криков о помощи, якобы доносившихся из багажного отсека. Как только самолёт приземлился, наземная команда открыла отсек и начала выгружать багаж, но в отсеке никого не обнаружили.

В американском штате Вирджиния 19 января совершил экстренную посадку на автомобильную трассу легкомоторный самолёт с семью пассажирами на борту. Воздушное судно перекрыло все полосы движения на шоссе. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Предположительно, самолёт перед приземлением на проезжую часть поднялся на высоту около 250 метров. В полиции подтвердили, что пострадавших среди пассажиров нет.