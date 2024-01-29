Москва, 29 января, 2024, 12:50 — ИА Регнум. «Военный шенген», который могут ввести страны Североатлантического альянса, упростит передвижение контрабанды и других опасных для самих европейцев грузов внутри Европы. Такое мнение 29 января высказал корреспонденту ИА Регнум российский политолог Владимир Корнилов.

EPA/ТАСС

Издание The Times ранее сообщило, что страны НАТО рассматривают возможность создания системы «военного шенгена», которая бы позволила военным формированиям свободно перемещаться в пределах границ стран — членов Североатлантического альянса. Отмечалось, что на данный момент ведутся переговоры по созданию серии «военных коридоров» по всей Европе. О процессе создания «военного шенгена» может быть объявлено до следующего саммита альянса в июле.

Корнилов пояснил, что внутри стран НАТО существуют свои визовые ограничения, что создаёт бюрократические помехи для передвижения военной техники и военных грузов.

«Это стало особой головной болью для западных стран после того, как они начали вовсю накачивать Украину вооружениями, многие натовские генералы жалуются на бюрократические помехи при растаможке для беспрепятственной отправки на Украину», — пояснил эксперт.

Он указал на то, что «военный шенген» просто снимает определённого рода бюрократические препоны для передвижения указанных грузов внутри стран НАТО, ничего нового, в общем-то, не добавляя.

По большому счёту это просто вопрос усовершенствования давно существующей системы и снятие целого ряда согласований, которые существуют сейчас, отметил эксперт.

«Но с другой стороны, если эта схема заработает, то это упростит передвижение контрабанды и прочих опасных для самих европейцев грузов внутри Европы. Так что тут палка о двух концах», — предупредил Корнилов, отметив, что это очередной шаг для эскалации обстановки на европейском континенте, очередной шаг для упрощения передвижения вооружений на Украину.

Политолог обратил внимание на то, что в первую очередь сама Европа страдает от той эскалации, на которую толкнули её США — «друзья» по НАТО.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО в открытую выступает против России, а заявления о «военном шенгене» нагнетают напряжённость на европейском континенте.

В Кремле рассматривают заявления главы Объединённого командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике Александера Зольфранка о необходимости создания «военного шенгена» НАТО скорее как развитие противостояния военного блока с Россией, отметил Песков.