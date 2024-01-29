Ярославль, 29 января, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Беспилотник, пытавшийся атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил 29 января в Telegram-канале.

Александр Чипурин/РИА Новости

По словам губернатора, на месте происшествия работают правоохранители и сотрудники специальных служб. Никто не пострадал, возгорания нет.

«Системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» была предотвращена атака беспилотника», — написал Евраев.

Как сообщало ИА Регнум, неопознанный беспилотник самолётного типа рухнул недалеко от установки гидрокрекинга на территории НПЗ в Ярославле.

Ранее средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) также нейтрализовали беспилотник на территории Неклиновского района Ростовской области. Ещё один беспилотник, запущенный с территории Украины, средства ПВО сбили в небе над Брянской областью.