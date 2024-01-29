Вашингтон, 29 января, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Киевскому режиму сложно скрывать своё отчаяние из-за того, что шанс на победу в военных действиях с Россией упущен по причине медлительности Запада с поставками оружия, сообщает The Washington Post.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Сложно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти на Украине», — сообщает обозреватель издания Ишан Тарур.

По мнению автора, шансы Киева на успех в конфликте с Москвой «фактически исчезли», когда западные партнёры упустили нужный момент и не поставили Украине необходимую помощь.

«США и их партнёры воздерживались от поставок на Украину западного вооружения в тот момент, когда они могли бы дать наибольший эффект», — приводит журналист отрывок из книги корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова.

Однако к тому времени Россия уже выстроила оборону, а вместе с этим исчезли и лучшие возможности для быстрой победы Украины, добавил он. Теперь же из-за сокращения объёмов западной поддержки речь о наступлении Киева на фронте уже не идёт, говорится в материале.

«На данный момент всё указывает на то, что у нас, возможно, будет меньше помощи, чем в прошлом году, когда не удалось преуспеть в контрнаступлении. Если поддержки будет ещё меньше, то план понятен — это оборона», — приводит автор слова украинского депутата Романа Костенко.

Журналист отмечает, что возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа стало ещё одним риском для Киева потерять помощь США. Издание считает, что именно поэтому администрация Джо Байдена вместе с властями ЕС пытается успеть до истечения срока его полномочий принять новый долгосрочный план по поддержке Украины. Его намерены представить весной этого года, говорится в материале. В план должны войти положения по экономической поддержке, помощи в области безопасности, а также по интеграции Украины в ЕС и НАТО, пишет Тарур. При этом несколько республиканцев в Конгрессе США высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи, добавляет автор.

Как передавало ИА Регнум, в проекте, который США намерены представить весной 2024 года, Вашингтон обещает предоставить Украине гарантии безопасности сроком на десять лет. Западные СМИ уточнили, что в план входит четыре этапа — борьба, строительство, восстановление и реформы. При этом Белый дом гарантирует поддержку краткосрочных военных операций Киева и собирается усиливать украинскую армию, чтобы она в будущем стала способна противостоять Вооружённым силам России. Реализация проекта возможна лишь в случае одобрения Конгрессом дополнительного финансирования Украины в размере 61 млрд долларов.