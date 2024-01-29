Москва, 29 января, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Сопредседатель штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Владимир Машков пообещал лично передать ему удостоверение кандидата в президенты в самое ближайшее время. Об этом актёр театра заявил 29 января в Центризбиркоме РФ.

Валерий Шарифулин/ТАСС Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков и председатель ЦИК России Элла Памфилова во время заседания по вопросу регистрации самовыдвиженца и действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ

«Для меня, конечно, большая честь получить, а затем передать удостоверение кандидата в президенты РФ Владимиру Владимировичу, и в самое ближайшее время я это сделаю», — сказал Машков, поблагодарив всех работников ЦИК и руководителя комиссии Эллу Памфилову за кропотливую и ответственную работу по проверке документов и подписей в поддержку кандидата в президенты Путина.

Как передавало ИА Регнум, 29 января ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Голосование продлится три дня и завершится 17 марта.

17 января Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Он поблагодарил за работу сотрудников штаба, особенно отметив волонтёров из новых регионов страны. Тогда же он сообщил, что проведёт встречу со своими доверенными лицами. Кандидат в президенты добавил, что это должна быть предметная встреча с предметным обсуждением вопросов, которые интересуют общество.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

В этом году в президентских выборах примут участие четыре новых региона России — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. На этих территориях, прилегающих к Украине, действует военное положение.