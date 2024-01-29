Москва, 29 января, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Телеведущий Дмитрий Губерниев, певец Олег Газманов и актёр Сергей Гармаш вошли во вторую часть списка доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в постановлении ЦИК от 29 января.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Певец Олег Газманов

«Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина в количестве 198 человек (список прилагается)», — говорится в постановлении.

Всего в качестве доверенных лиц Путина на выборах в марте 2024 года зарегистрированы 544 человек. В первую часть списка вошли 346 человек, в том числе член СПЧ Марина Ахмедова, актёр Сергей Безруков, дирижёр Юрий Башмет, президент Всероссийской федерации художественной гимнастикиИрина Винер, музыкант Игорь Бутман и другие.

29 января ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах главы государства. Голосование продлится три дня и завершится 17 марта.