Москва, 29 января, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Центризбирком России зарегистрировал ещё 198 человек в качестве доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в постановлении ЦИК от 29 января.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Постановление было принято единогласно в ходе голосования.

«Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 198 человек», — сообщила член ЦИК Наталья Бударина.

Всего в качестве доверенных лиц Путина на выборах в марте 2024 года зарегистрированы 544 человека. В первую часть списка вошли 346 человек, в том числе член СПЧ Марина Ахмедова, дирижёр Юрий Башмет, актёр Сергей Безруков, музыкант Игорь Бутман, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер и другие.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Голосование продлится три дня и завершится 17 марта.

Избирательный штаб 22 января сдал в ЦИК подписи в поддержку самовыдвижения Путина в качестве кандидата. После проверки соответствующий протокол был отправлен в его избирательный штаб.