Москва, 29 января, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Получены предварительные данные расшифровки чёрных ящиков сбитого Вооружёнными силами Украины (ВСУ) российского транспортного самолёта Ил-76, сообщает 29 января «РИА Новости» со ссылкой на представителей экстренных служб.

ТАСС

«Получены предварительные данные», — сказал собеседник агентства, добавив, что специалисты приступили к изучению полученных данных.

Он отметил, что по факту «расшифровывается максимум полчаса, дальше идёт осмысление».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3863299" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Камера сняла последние секунды полета рухнувшего под Белгородом Ил-76

Как передавало ИА Регнум, самолёт Ил-76 был сбит военными ВСУ 24 января с территории Харьковской области. Воздушное судно упало в Белгородской области. На его борту находились члены экипажа и 65 украинских военнопленных для обмена, а также трое сопровождавших их офицеров Вооружённых сил России.

Все, кто был в самолёте, погибли. МИД России назвал удар по воздушному судну террористическим актом. В Минобороны заявили, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке пленных и всё равно пошло на такой шаг, чтобы обвинить в случившемся Россию.

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ максимально быстро обнародовать детали авиакатастрофы с Ил-76. Следователи установили точку пуска украинской ракеты, сбившей Ил-76, и нашли документы пленных бойцов ВСУ.