Пекин, 29 января, 2024, 11:26 — ИА Регнум. На востоке Китая произошёл сильный пожар в логистическом парке. Об этом 29 января сообщил телеканал Press TV.

Кадр из видео

Отмечается, что инцидент произошёл в городе Чжумадянь в провинции Хэнань.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3863296" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как ранее сообщало ИА Регнум, не менее 13 человек погибли в результате пожара в общежитии при школе в провинции Хэнань, ещё один человек получил ранения. Возгорание произошло в уезде Фанчэн городского округа Наньян.

В сентябре 2023 года при пожаре на китайской шахте в провинции Гуйчжоу погибли 16 человек. Люди оказались заблокированными и не смогли выбраться наружу. По предварительным данным, на угольной шахте Шаньцзяошу загорелась конвейерная лента.