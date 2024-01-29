В Китае произошёл сильный пожар в логистическом парке
Пекин, 29 января, 2024, 11:26 — ИА Регнум. На востоке Китая произошёл сильный пожар в логистическом парке. Об этом 29 января сообщил телеканал Press TV.
Кадр из видео
Отмечается, что инцидент произошёл в городе Чжумадянь в провинции Хэнань.
Как ранее сообщало ИА Регнум, не менее 13 человек погибли в результате пожара в общежитии при школе в провинции Хэнань, ещё один человек получил ранения. Возгорание произошло в уезде Фанчэн городского округа Наньян.
В сентябре 2023 года при пожаре на китайской шахте в провинции Гуйчжоу погибли 16 человек. Люди оказались заблокированными и не смогли выбраться наружу. По предварительным данным, на угольной шахте Шаньцзяошу загорелась конвейерная лента.