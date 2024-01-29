Слоганом выборов президента станет «Вместе мы сила — Голосуем за Россию!»
ЦИК: слоганом выборов президента станет «Вместе мы сила — Голосуем за Россию!»
Москва, 29 января, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Слоганом президентских выборов 2024 года станет «Вместе мы сила — Голосуем за Россию!». Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова 29 января на заседании комиссии.
«Я хотела бы первым делом представить слоган предстоящих выборов президента. Вот это будет выглядеть так: «Вместе мы сила — Голосуем за Россию», — сказала глава ЦИК.
Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.
Штаб кандидата в президенты Владимира Путина 22 января подал документы в ЦИК для участия в выборах. В штабе заявили, что собрали в десять раз больше подписей, чем положенные по закону не менее 300 тысяч подписей. На данный момент в перечень доверенных лиц Путина входят более 600 человек, в том числе главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, актёр Сергей Безруков, музыкант Игорь Бутман и многие другие.
В этом году в президентских выборах примут участие четыре новых региона России — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. На этих территориях, прилегающих к Украине, действует военное положение.
Член Центризбиркома Павел Андреев 24 января сообщил, что за рубежом голосование на выборах президента России в 2024 году будет проходить на меньшем количестве участков по сравнению с предыдущими выборами, состоявшимися в 2018 году. Тогда было образовано 394 участка.
По его словам, в этом году цифра будет меньше. Он пояснил, что проблема в обеспечении безопасности тех территорий, которые прилегают к российским диппредставительствам и консульским учреждениям.