Москва, 29 января, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Слоганом президентских выборов 2024 года станет «Вместе мы сила — Голосуем за Россию!». Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова 29 января на заседании комиссии.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Я хотела бы первым делом представить слоган предстоящих выборов президента. Вот это будет выглядеть так: «Вместе мы сила — Голосуем за Россию», — сказала глава ЦИК.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

Штаб кандидата в президенты Владимира Путина 22 января подал документы в ЦИК для участия в выборах. В штабе заявили, что собрали в десять раз больше подписей, чем положенные по закону не менее 300 тысяч подписей. На данный момент в перечень доверенных лиц Путина входят более 600 человек, в том числе главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, актёр Сергей Безруков, музыкант Игорь Бутман и многие другие.

В этом году в президентских выборах примут участие четыре новых региона России — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. На этих территориях, прилегающих к Украине, действует военное положение.

Член Центризбиркома Павел Андреев 24 января сообщил, что за рубежом голосование на выборах президента России в 2024 году будет проходить на меньшем количестве участков по сравнению с предыдущими выборами, состоявшимися в 2018 году. Тогда было образовано 394 участка.

По его словам, в этом году цифра будет меньше. Он пояснил, что проблема в обеспечении безопасности тех территорий, которые прилегают к российским диппредставительствам и консульским учреждениям.