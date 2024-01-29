Екатеринбург, 29 января, 2024, 11:20 — ИА Регнум. В дорожно-транспортном происшествии с легковым автомобилем и автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда, погиб наставник спортсменов. Об этом 29 января сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Свердловской области

«По поступившей информации, тренер хоккейной команды скончался в больнице», — сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, пассажирский автобус и легковой автомобиль марки Citroen столкнулись 29 января около 9:30 по местному времени (7:30 мск) на дороге к посёлку Верх-Нейвинский. ДТП произошло в 4 км от трассы Екатеринбург — Серов. Причиной аварии стало лопнувшее колесо автобуса.

Как передавало ИА Регнум, в автобусе находились 18 детей и тренер. Водитель и пассажиры легковушки скончались на месте. Тренер и двое детей получили травмы, они были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Известно, что юные хоккеисты ехали из Челябинской области в Новоуральск. Они возвращались домой после соревнований. В районе посёлка Верх-Нейвинский у автобуса лопнуло колесо, его вынесло на встречную полосу, по которой двигался легковой автомобиль. Оба транспортных средства в результате столкновения оказались в кювете.