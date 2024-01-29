Томск, 29 января, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Советский районный суд города Томска приговорил бывшего мэра города Ивана Кляйна к одному году колонии общего режима по четвёртому уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Оглашение приговора состоялось 29 января.

Данила Шостак/ТАСС Ивана Кляйна заводят в здание суда

«Признать виновным Кляйна, назначить наказание в виде одного года лишения свободы. Путём сложения с учётом приговора по первому уголовному делу — приговорить на срок два года девять месяцев», — сказала судья.

Сообщается, что после оглашения приговора Кляйна освободили в зале суда с учётом нахождения бывшего мэра под домашним арестом.

Как передавало ИА Регнум, Кляйн обвинялся в даче незаконного указания подчинённому начальнику департамента дорожной деятельности Томска Сергею Аушеву подыскать стройконтроль, который примет работы по ремонту улицы Большая Подгорная. Ремонт, по мнению обвинения, был выполнен с отступлениями от нормативов, чтобы отчитаться по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», однако работы были приняты. Ущерб, согласно обвинительному заключению, составил 74 миллиона рублей.

В своих показаниях в Советском районном суде Томска экс-мэр вину не признал. И сообщил, что ремонт дороги был выполнен в соответствии с ГОСТом, что подтвердили проверки Росавтодора.

Со слов Кляйна, в Томской области распоряжением губернатора ответственным за реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» был назначен замгубернатора Игорь Шатурный. Куратором муниципальной дорожной программы был назначен заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус, ответственными исполнителями — департамент дорожной деятельности и благоустройства и его руководитель Сергей Аушев.

При этом, по словам Ивана Кляйна, об обсуждаемых на совещаниях проектного комитета проблемах и вопросах специалисты администрации города Томска не докладывали. В связи с этим мэр полагал, что все ремонты идут в штатном режиме — в сроки и в соответствии с требованиями по нормативам качества, установленными национальным проектом.

Экс-мэр рассказал, что Аушев предложил ему привлечь специалистов ТГАСУ для проверки — экспертизы работ ООО «Братство», чтобы снять конфликт. Это же предложение, выработанное в департаменте, поддержал и заммэра Черноус.

Экс-мэр сообщил, что только в рамках уголовного дела вынужден был разбираться в тонкостях условий муниципального контракта. Но в 2019 году с условиями муниципального контракта и с подрядчиком работали и взаимодействовали ответственные по должности сотрудники администрации. Поэтому по вопросам соблюдения договорных условий контракта обращались точно не к Кляйну. Кроме того, все обращения к мэру имеют свой путь и фиксируются в документообороте.

Далее уже оплата работ, по показаниям Кляйна, осуществлялась без какого-либо его вмешательства или участия, каких-либо указаний о приемке и оплате работ ни 30.08.2019, ни 08.10.2019, ни 09.10.2019 он не выдавал. Результаты ОРД по прослушке телефонов в указанные даты в уголовном деле отсутствуют.