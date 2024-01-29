Ростов-на-Дону, 29 января, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали беспилотник на территории Неклиновского района Ростовской области. Об этом 29 января сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня утром на территории Неклиновский района средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован беспилотный летательный аппарат», — написал Голубев.

Он отметил, что в результате падения дрона и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере.

Глава региона добавил, что в зимнее время это учреждение не работает, поскольку находится на консервации. В результате инцидента пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, ночью 29 января российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Брянской областью уничтожили беспилотник, который ВСУ направили для совершения атаки на объекты на территории РФ.

В этот же день российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник украинской армии в небе над Белгородской областью.