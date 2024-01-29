Екатеринбург, 29 января, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Невьянская городская прокуратура организовала проверку после ДТП с участием автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, возле посёлка Верх-Нейвинский. Сообщение об этом опубликовано 29 января в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Свердловской области

По предварительным данным, пассажирский автобус и легковой автомобиль марки Citroen столкнулись около 9:30 по местному времени (7:30 мск) на дороге к посёлку Верх-Нейвинский. Авария произошла в 4 км от трассы Екатеринбург — Серов. Причиной аварии стало лопнувшее колесо автобуса.

В автобусе находились 18 детей и тренер. Они возвращались из Челябинска в Новоуральск после соревнований.

По данным прокуратуры, всего пострадали шесть человек, трое из которых скончались на месте. Это водитель и пассажиры Citroen. Тренер и двое детей получили травмы, их доставили в больницу.

Прокуратура проверит, соблюдались ли требования законодательства о безопасности дорожного движения. Также будет проверено, проходил ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель — медицинский осмотр. На место ДТП выехал прокурор Невьянска Егор Корнилов.

Как сообщало ИА Регнум, из-за лопнувшего колеса автобус с детьми вынесло на встречную полосу, по которой двигалась иномарка. Оба транспортных средства в результате столкновения оказались в кювете.