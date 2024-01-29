Сеул, 29 января, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Водитель автомобиля, который врезался в пост охраны у российского посольства в Южной Корее, признался, что уснул за рулём. Об этом 29 января сообщило южнокорейское агентство Newsis со ссылкой на полицию.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что водитель не был пьян и инцидент не имеет отношения к российскому посольству. Гражданин признался, что уснул за рулём и попал в аварию.

Как ранее сообщало ИА Регнум, автомобиль протаранил пост охраны, расположенный перед зданием, принадлежащим российскому посольству в Южной Корее. Инцидент произошёл 28 января в 22:10 по местному времени (16:10 мск). В результате наезда пострадал сотрудник полиции, он получил серьёзные травмы в области плеч и шеи. Пострадавшего госпитализировали.

Российские дипломаты отметили, что инцидент произошёл на корейской территории и не оказал негативного влияния на работу российского представительства.