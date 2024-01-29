Москва, 29 января, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужна масштабная мобилизация, потому что ВСУ несут колоссальные потери. Об этом 29 января заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Presidential Office of Ukraine

«Мобилизация Зеленскому нужна для того, чтобы восполнять потери, которые ежедневно несёт армия киевского режима. Потери колоссальные», — написал Азаров.

По его словам, такие потери нужно постоянно покрывать за счёт серьёзной мобилизации.

Также он добавил, что мобилизация Зеленскому нужна ещё и для того, чтобы осуществлять ротацию, поскольку люди на передовой приходят в небоеспособное состояние и части нужно отзывать в тыл.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Зеленский заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. После этого правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, который вызвал негодование среди украинцев.

Законопроект, который отправили на доработку, предусматривал снижение планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление государственных услуг, в том числе на оформление документов.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что без новой волны мобилизации Украина продержится лишь несколько месяцев.