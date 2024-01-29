Свердловская область, 29 января, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Авария с участием автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, произошла в Свердловской области. В результате ДТП погибли три человека, сообщает 29 января Telegram-канал «112».

Прокуратура Свердловской области

Юные хоккеисты ехали из Челябинской области в Новоуральск. Они возвращались домой после соревнований. В районе посёлка Верх-Нейвинский у автобуса лопнуло колесо, его вынесло на встречную полосу, по которой двигался легковой автомобиль Citroen.

Прокуратура Свердловской области

Прокуратура Свердловской области

Оба транспортных средства в результате столкновения оказались в кювете. Погибли водитель и два пассажира иномарки, в автобусе пострадали двое детей и двое взрослых. На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 января школьный автобус, в котором находились восемь детей, перевернулся на трассе в Ленинградской области. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет, в результате автобус опрокинулся. Пострадавших не было.

В декабре в Удмуртии столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль. В результате пострадали семь человек, в том числе двое детей.