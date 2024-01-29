Чита, 18 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Подразделения противопожарной службы ГУ «Забайкалпожспас» в 2021 году принимали участие в ликвидации 1144 пожаров, в результате оперативных работ спасены 14 человек. Об этом сегодня, 18 января, сообщил руководитель Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Александр Жужурин. По его словам, противопожарная служба осуществляет противопожарную защиту 371 населенного пункта.

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подчеркнул, что необходимо четкое понимание реализации плана пожарного прикрытия.

«Нужно определить, какие мероприятия будут проводиться, какими силами, назначить ответственных исполнителей. Также нужно попросить содействия федеральных органов. Это крайне важный вопрос, от которого зависит жизнь, здоровье и судьба людей, экономики, инфраструктурных и социальных объектов», — сказал Александр Осипов.

Вице-премьер краевого правительства Алексей Кошелев также подчеркнул, что до начала пожароопасного сезона в феврале необходимо закончить профотжиги во всех населенных пунктах края. Помимо этого, он отметил, что количество бытовых пожаров снизилось, но за первые две недели января уже есть жертвы таких происшествий. По его словам, необходимо разъяснять населению причины пожаров и направлять внимание не только на ликвидацию, но и на профилактику пожаров.

В ходе отчета руководитель департамента озвучил, что для повышения эффективности работы «Забайкалпожспаса» и усиления работы по борьбе с пожарами требуется закупка 10 единиц пожарной техники, проведение текущих ремонтных работ в пожарных частях, приобретение специальной одежды, снаряжения и вооружения, приобретения аварийно-спасательного и водолазного оборудования. Работа в этом направлении будет проводиться в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, зарплату сотрудникам лесопожарных формирований Забайкалья удвоят в 2022 году. О проблемах с финансами президенту России Владимиру Путину было доложено в ходе прямой линии.

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