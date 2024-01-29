Ярославль, 29 января, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Неопознанный беспилотный летательный аппарат атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославле, сообщает Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что беспилотник самолётного типа рухнул недалеко от установки гидрокрекинга.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. В настоящее время место происшествия оцеплено, ожидается прибытие группы разминирования.

Как передавало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 29 января в небе над Брянской областью уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, который ВСУ направили для совершения атаки на объекты на российской территории.

В этот же день российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник украинской армии в небе над Белгородской областью.