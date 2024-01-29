Варшава, 29 января, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил недовольство тем, что в Еврокомиссии назвали нацистский концлагерь в Освенциме польским. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

EPA/ТАСС

Так глава польского МИД прокомментировал видео, которое появилось по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста на странице в соцсети Х председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Сикорский отметил, что надпись на видео утверждала, что концлагерь Освенцим находится в Польше, без какого-либо объяснения контекста.

По его словам, при упоминании о нацистском лагере в Освенциме следует обязательно указать, что он был создан под немецкой оккупацией.

Ранее ЕК выпустила заявление Урсулы фон дер Ляйен, посвящённое годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Освенцим находится в Польше в 60 км к западу от Кракова.

Его открыли 20 мая 1940 года. 27 января 1945 года территорию лагеря заняли советские войска. Некоторые историки полагают, что в Освенциме было уничтожено от 1,4 до 1,8 млн человек, большинство из которых — евреи.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что необходимо чтить не только память жертв Холокоста, но и бойцов, освобождавших нацистские концлагеря. То, что увидели воины Красной армии в концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме, несравнимо по силе воздействия ни с чем, а потому нужно говорить об этих событиях в своих семьях, глядя на эти фотографии, и рассказать об этом детям, так как такими вещами должны заниматься не только государства.