Москва, 29 января, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с 16 января, свидетельствуют данные на сайте площадки.

Известия/Дмитрий Коротаев

Так, курс американской валюты к 7:10 мск достиг 90,15 рубля. К 7:41 курс доллара ускорил рост до 90,2 руб. (+0,47%).

Курс евро повышался на 38,25 копейки и составлял 97,79 рубля. Курс китайского юаня прибавил 0,3 копейки и достигал 12,49 рубля.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 декабря заявил, что курс национальной валюты в России плавающий и зависит от разных условий, в том числе от цен на экспортные товары и от растущего спроса внутри страны.

По прогнозам экспертов, в 2024 году доллар останется слабым, но получит возможность восстановиться перед президентскими выборами в ноябре. Для доллара 2023 год стал худшим со времён пандемии коронавируса. Согласно расчёту агентства Bloomberg, индекс американской валюты сократился почти на 3%.