Москва, 29 января, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Роспотребнадзор объявил о несоответствии 20% икры на российском рынке потребительским требованиям, сообщила газета «Известия» со ссылкой на протокол заседания общественного совета при этом ведомстве.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В документе приводится информация научно-исследовательского финансового института Минфина РФ.

«По оценкам научно-исследовательского финансового института Минфина России, общая доля икры нелегального происхождения на российском рынке составляет 20%», — говорится в тексте документа.

При этом в протоколе также приведены цифры НИУ «Высшая школа экономики» о том, что доля икры, которая не отвечает потребительским требованиям, составляет более 27%. В документе также отмечается, что подавляющая часть фальсифицированной продукции имеет иностранное происхождение.

Её при перефасовке обозначают как российский продукт. Кроме того, в протоколе сказано, что себестоимость такой икры меньше, но она существенно уступает по качеству. На её состояние оказывают влияние неблагоприятные условия разведения рыбы и корм низшего качества, а также гормоны, антибиотики и ГМО.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) проинформировали, что в России стали снижаться оптовые цены на красную икру. В ноябре икру горбуши на Дальнем Востоке в среднем можно было купить оптом по 3,5 тыс. рублей за кг, что меньше на 25%, чем в том же месяце 2022 года.

При этом оптовая стоимость икры кеты за год не изменилась и составляет около 4 тыс. рублей за килограмм. Однако, как отметили в ВАРПЭ, наблюдались предложения за 3500 рублей.