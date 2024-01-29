Стамбул, Турция, 29 января, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Двое подозреваемых в совершении нападения на католическую церковь в Стамбуле — иностранцы, один из них — гражданин РФ, всего задержаны 47 человек, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

ТАСС/PA/ERDEM SAHIN

«Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам», — сказал он на брифинге.

По его словам, вечером 28 января были задержаны двое подозреваемых, один — гражданин Таджикистана, другой — гражданин РФ.

«Предположительно, эти два иностранца — члены ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 28 января в Стамбуле в результате нападения на католическую церковь Санта-Мария в районе Сарыер погиб человек, ещё несколько получили ранения. Нападение произошло днём во время службы. В церковь ворвались двое в масках и застрелили человека.

Утром 1 октября 2023 года около здания МВД и парламента в центре Анкары, рядом с площадью Кызылай, прогремел взрыв.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о том, что два террориста совершили теракт. Момент подрыва террориста-смертника в центре попал на видео.