Киев, 29 января, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Украинский актёр Александр Печерица, принимавший участие в боевых действиях на харьковском направлении, покинул ряды ВСУ и признался, что боялся попасть в окружение. Об этом он заявил в беседе с ТСН.

Соцсети Украинский актёр Александр Печерица

Печерица находился в составе 128-го батальона Территориальной обороны, отмечает издание «Обозреватель». По словам артиста, находится на передовой было страшно, страх «постоянно сидел глубоко внутри».

«Во время обстрелов, когда рядом падали снаряды, каждый раз была эта тревога и страх, что мы попадём в окружение, или сейчас прилетит мина, или танк будет обстреливать нашу позицию», — рассказал Печерица.

При этом актёр уклончиво ответил на прямой вопрос о причинах ухода из ВСУ. По его словам, это произошло из-за «семейных обстоятельств». Печерица сообщил, что его жена и ребёнок находятся не на Украине «из соображений безопасности».

Александру Печерице 41 год, он снялся в десятках фильмов и сериалов, в числе которых «Возвращение Мухтара 3» и «Брат за брата».