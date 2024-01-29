Будапешт, 29 января, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Венгерские власти не пойдут на уступки из-за шантажа со стороны Евросоюза по вопросу выделения пакета помощи Украине, написал на своей странице в социальных сетях министр страны по делам ЕС Янош Бока.

Михаил Метцель/ТАСС

Так он оценил публикацию газеты Financial Times о намерении Брюсселя оказать давление на Будапешт. Бока отметил, что Венгрия не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам ЕС и стремится не позволить сделать это другим странам.

Министр добавил, что венгерская сторона продолжит конструктивно участвовать в переговорах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Financial Times со ссылкой на документ ЕС распространила информацию о том, что Евросоюз грозит саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если она не откажется от решения блокировать помощь Киеву на саммите сообщества, который пройдёт 1 февраля.

Решение наложить вето на пакет помощи Украине принял в декабре 2023 года венгерский премьер-министр Виктор Орбан. При этом он предложил использовать внебюджетные источники без общих займов.