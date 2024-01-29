Москва, 29 января, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Жёлтый уровень погодной опасности продлён из-за гололедицы в Москве и Московской области. Данные опубликованы 29 января на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололедица

На прогностической карте жёлтый уровень опасности сохраняется на территории Москвы и Московской области.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — уточняется в комментарии к карте.

Срок действия предупреждения о гололедице продлён до 22:00 мск 30 января. По данным метеорологов, 29 и 30 января в Москве днём ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха составит -2… -4 градуса. Местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, а также мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о предстоящем потеплении в Москве и Московской области до +4 градусов.

Как пояснил специалист, из-за поступления тёплого и влажного морского воздуха на заснеженную поверхность будет наблюдаться конденсация водяного пара, по этой причине могут образоваться густые дымки и туманы с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. При этом сугробы в регионе могут «просесть» на 20–25 сантиметров.