Прага, 29 января, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Украинский конфликт начался не в феврале 2022 года, а в апреле 2008 года, когда Североатлантический альянс провёл свой саммит в Бухаресте, говорится в заявлении бывшего президента Чехии Вацлава Клауса.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По словам экс-главы республики, именно на этом мероприятии страны НАТО приняли решение о приеме Украины и Грузии в организацию. Клаус утверждает, что он пытался выступить против этого шага, но ему помешали США и Британия.

Он уточнил, что Лондон и Вашингтон не стали считаться с позицией большинства членов альянса, призывавших изменить это решение. Бывший президент добавил, что в результате была допущена трагическая ошибка.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начала специальную военную операцию на Украине для защиты своих интересов, и никаких других мотивов у неё не было.

Глава государства напомнил, что геополитический противник России совершил госпереворот и стал физически истреблять тех, кто мог бы выстраивать нормальные отношениях с Москвой. При этом российские власти терпеливо мирными средствами выстраивали отношения с Киевом до 2014 года, но тогда этому помешали противники России.

Путин добавил, что Россия в итоге добьётся поставленных задач и целей спецоперации.