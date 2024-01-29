Киев, 29 января, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Число «условий», необходимых для начала переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, только увеличивается, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в СИЗО в Киеве.

President.gov.ua Александр Дубинский

Ранее глава фракции «Слуга народа» в ВР Давид Арахамия заявил, что парламент страны приближается к серьёзному кризису, всё больше парламентариев намереваются отказаться от своих мандатов.

«История Арахамии про 17 депутатов, которые хотят сложить мандат, — это не история про невостребованность, это история про страх. Если я правильно считываю знаки, то создаётся всё больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения (конфликта. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале парламентария, записи в котором размещаются при помощи адвокатов.

По мнению Дубинского, непоколебимая позиция и заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности переговоров с Россией являются «только политическим лозунгом», поскольку его президентский срок подходит к концу, а после ухода Зеленского ряд серьёзных политических решений ляжет на плечи парламентариев.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ряд оппозиционных партий могут заблокировать работу Верховной рады, чтобы парализовать действующую власть. По его словам, украинский парламент полностью могут покинуть сразу несколько крупных партий, в том числе «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» Петра Порошенко и связанный с Игорем Коломойским блок «За будущее», что приведёт к недееспособности ВР из-за отсутствия кворума.