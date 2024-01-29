Наступивший 705-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новой попыткой атаки Брянской области украинским беспилотником самолётного типа. Дрон был уничтожен в небе над регионом дежурными средствами ПВО, информирует Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

О том, что в ночь на 29 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над территорией Унечского района, известил в Telegram-канале брянский губернатор Александр Богомаз. Он пояснил, что пострадавших нет, но при падении сбитый вражеский БПЛА частично повредил штукатурку жилого дома.

Тем временем на купянском направлении расчёты гаубиц Д-30 осколочно-фугасными снарядами уничтожили опорные пункты и живую силу противника.

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В результате боевой работы, которую корректировали разведчики Западной группировки войск, уничтожено около 30 националистов.

На артёмовском направлении расчёты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Юг» Вооружённых сил России сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), выпустив более 20 реактивных снарядов. В результате огневой работы противник потерял свыше 30 военнослужащих убитыми и ранеными, информирует 29 января Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.