ДНР, 29 января, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Военнослужащие ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота из состава группировки войск «Юг» Вооружённых сил России захватили под Артёмовском исправный американский бронетранспортёр M113, рассказал журналистам российский военнослужащий с позывным Черёмуха.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

М113 — американский бронетранспортёр, разработанный в 1957–1959 годах, был запущен в серийное производство в 1960 году. Всего в период до 2007 года было произведено более 80 тысяч единиц. М113 длительное время оставался основным бронетранспортёром США, а также в значительных количествах поставлялся в другие страны.

«В ходе успешных тактических действий мотострелковых подразделений и проведения технической разведки ремонтной роты был обнаружен данный образец… Это БТР М113 американского производства, полностью в исправном состоянии», — приводит «РИА Новости» слова военнослужащего.

Он отметил, что бронетранспортёр привели в порядок. После разведки местности была проведена безопасная эвакуация боевой машины с передовых позиций.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что российским разведчикам удалось угнать подбитую украинскую боевую машину пехоты (БМП) под Артёмовском, которая ещё была на ходу. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», данная операция была проведена ещё несколько месяцев назад.