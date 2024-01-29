ДНР, 29 января, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Расчёты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Юг» Вооружённых сил России сорвали ротацию подразделений ВСУ на артёмовском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник, 29 января, сообщили в Министерстве обороны России.

Министерство обороны РФ Работа РСЗО «Град»

«Расчёты РСЗО «Град» Южной группировки войск оперативно выдвинулись на огневую позицию. Быстро развернув технику и наведя установку на цель, артиллеристы открыли огонь на поражение, выпустив более 20 реактивных снарядов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В результате огневой работы противник потерял свыше 30 военнослужащих убитыми и ранеными. После выполнения задачи расчёты РСЗО «Град» убыли в безопасный район для восполнения боезапаса.

Отмечается, что скопление живой силы ВСУ, готовящейся к ротации в ночное время, было обнаружено в ходе воздушной разведки на артёмовской направлении, проведённой с помощью беспилотной авиации.

Как передавало ИА Регнум, 28 января официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что украинские войска за сутки потеряли на донецком направлении до 330 человек убитыми и ранеными. Также он доложил, что российские военные на этом направлении отразили три атаки ВСУ и уничтожили один танк, две боевые машины пехоты, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы.