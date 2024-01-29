Киев, 29 января, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Украина погрузилась в бездну национальной катастрофы из-за сложившейся в стране тяжёлой демографической ситуации. Об этом написал киевский экономист Алексей Кущ на своей странице в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он напомнил, что в начале 1990-х годов рождаемость в стране превышала 500 тысяч детей в год. При этом Кущ отметил, что с 2017 по 2023 год рождаемость в стране упала на 48% — с 364 тысяч детей до 187 тысяч, а за 33 года после развала СССР — почти в три раза.

Экономист не исключил, что показатель может упасть ещё — до 150 тысяч. Эксперт предупредил, что в ближайшие 30 лет на Украине родится не более 4,5 млн человек.

По словам Куща, в реальности число молодых граждан, которые составят основу в этот период, может достигнуть 2–3 млн человек. Он подчеркнул, что раньше эту ситуацию на Украине пытались игнорировать и смотрели на неё с юмором.

Экономист также призвал многих украинских лидеров общественного мнения ознакомиться с курсами по демографии.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня аналитический центр «Украинский институт будущего» (УИБ) проинформировал о том, что численность населения Украины составила 29 млн человек. В учреждении отметили, что с февраля 2022 года число жителей страны уменьшилось на 8,6 млн человек.

В конце июня польский демограф Ариэль Драбинский представил три демографических сценария для Украины — плохой, очень плохой и драматический. В рамках этих прогнозов предполагается, что через несколько лет после украинского конфликта в стране будут проживать соответственно 30 млн, 25 млн или 20 млн человек. Все три сценария могут закончиться крахом страны.