Токио, 29 января, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Япония приостановила финансирование Ближневосточного агентства Организации Объединённых Наций по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связи обвинениями некоторых сотрудников агентства в причастности к атаке палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, сообщили в министерстве иностранных дел Японии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

«Япония крайне обеспокоена предполагаемой причастностью сотрудников БАПОР к террористической атаке на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Япония решила на время (расследования. — Прим. ред.) приостановить дополнительное финансирование БАПОР», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте японского внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ранее финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам приостановили Германия, Великобритания, США, Канада, Нидерланды и Финляндия.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с ХАМАС распорядился уволить некоторых сотрудников, которые якобы причастны к атаке боевиков палестинского движения на приграничные районы Израиля в прошлом году, что привело к эскалации палестино-израильского конфликта.