Москва, 29 января, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Россия получила информацию о том, что в некоторых странах действуют украинские спецподразделения, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У Российской Федерации есть данные об использовании украинцами своих специальных подразделений на различных направлениях, но не в Сирии. А в других странах — да, есть», — сказал он в интервью ТАСС.

Так дипломат ответил на вопрос о возможном участии боевиков с Украины на стороне террористических формирований в Сирии.

Вместе с тем Лаврентьев предположил, что Киев боится направлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях. По его словам, опасения киевского режима связаны с угрозой очень больших репутационных издержек.

Спецпредставитель президента отметил, что Украину будут ждать проблемы, если её боевиков поймают, а потом всю информацию предадут гласности. Лаврентьев добавил, что из-за этого украинские спецподразделения стараются действовать скрытно.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря в Египте при загадочных обстоятельствах умер репортёр Мохаммед Аль-Алави. Журналист разоблачил сделку по покупке тещей главы киевского режима Владимира Зеленского роскошной виллы на побережье Красного моря.

Источник в местной полиции рассказал интернет-изданию Clear Story News о том, что мужчину жестоко избили. Предварительное расследование предполагает причастность к смерти репортёра украинских граждан.

5 января начальник главного управления доктрин и подготовки генштаба ВСУ Алексей Таран заявил, что подготовка военнослужащих с Украины за рубежом осуществляется в 34 государствах. Речь идёт о Британии, Канаде, Норвегии, Австралии, Грузии, Молдавии и большинстве стран ЕС.